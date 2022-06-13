Утром, 13 июня, военные РФ обстреляли пригород Николаева. Обошлось без жертв.

Об этом сообщили, в Военной комендатуре обороны города Николаева.

Отмечается, что враг вел обстрел из реактивных систем залпового огня «Ураган».

— Российские оккупационные войска системно нарушают требования международных конвенций по запрету использования кассетных боеприпасов неизбирательного действия. Это уже стала практика оккупанта, как в войне в Украине, так и во всех предыдущих военных конфликтах с участием России. Правоохранители фиксируют последствия военных преступлений. Продолжаются расследования уголовных производств, начатых по фактам нарушения законов и обычаев войны, — отметили в Военной комендатуре.