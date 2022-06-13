Евросоюз призвал Британию воздержаться от односторонних изменений к так называемому Североирландскому протоколу – части торгового соглашения, регулирующего торговлю между Британией и ЕС после Brexit – перед внесением соответствующего проекта.

Об этом сообщает Европейская правда.

13 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Британии Лиз Трасс и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, ответственным в Еврокомиссии по Brexit, а также Трасс с ирландским коллегой Саймоном Ковени.

Марош Шефчович рассказал, что Трасс в разговоре проинформировала его о законодательной инициативе, предусматривающей односторонние изменения в документ. О таких намерениях Лондона известно уже давно.

— ЕС всегда уделял большое внимание влиянию Brexit на Северную Ирландию, предлагая жизнеспособные решения. Односторонние действия вредят взаимному доверию, и это путь к неопределенности, — заявил он.

Саймон Ковени подчеркнул в разговоре с Трасс, что новый проект будет нарушением международного соглашения и нанесет серьезный ущерб отношениям на островах и отношениям Британии с ЕС. Он заявил также, что британская сторона с февраля не вела с Евросоюзом содержательные переговоры по этому вопросу, пишет The Irish Times.

— Односторонний подход Британии — не в лучших интересах Северной Ирландии и не имеет согласия и поддержки большинства населения или бизнеса в Северной Ирландии. Мало того что не решая проблемы, этот закон создаст новые факторы неопределенности и нанесет ущерб отношениям, — заявили в коммюнике ирландского МИДа.

Лиз Трасс со своей стороны заявила, что Британия хочет найти решение проблемы путем переговоров, но «ЕС должен для этого проявить готовность изменять сам протокол».

— Мы остаемся открытыми для переговоров с ЕС, но не можем откладывать с решением проблем, с которыми столкнулись жители Северной Ирландии, — отметила она.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что со стороны Брюсселя было бы глупо и «чрезмерной реакцией» отреагировать торговыми ограничениями на готовящийся Британия внести.

Функционирование границы на острове Ирландия изначально было одним из самых чувствительных вопросов в переговорах о Brexit. Решение сместить таможенный контроль в порты, чтобы оставить «прозрачной» границу между Ирландией-членом ЕС и Северной Ирландией — частью Британии, вызвало логистические проблемы и оставило недовольными юнионистов, которые видят в этом посягательство на принадлежность региона к составу Соединенного Королевства.

С другой стороны, «прозрачная граница» на острове является частью соглашения 1998 года, которое положило конец длительному конфликту в регионе, и это важно для ирландских националистов.

Ситуация снова обострилась с завершением выборов в Северной Ирландии — Демократическая юнионистская партия отказалась формировать правительство с победителями Шинн Фейн, если они не согласятся потребовать существенных изменений в соглашении о Brexit.

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