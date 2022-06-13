К интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы из 55 стран мира. Больше всего военных из Соединенных Штатов и Великобритании.

Об этом на брифинге сообщил представитель Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру.

Кроме того, в легионе много бойцов из Польши, Канады, стран Балтии и северных стран — в частности, Финляндии. Есть и бойцы из таких отдаленных стран, как Бразилия, Южная Корея и Австралия.

Дамьен Магру отметил, что Интернациональный легион входит в состав ВСУ и финансируется из оборонного бюджета. Это касается всех расходов на проживание, зарплаты бойцам, оружие и амуницию.

— У нас есть дополнительные благотворительные средства от частных доноров, прежде всего, западных. Собранные на разных платформах средства мы тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, которое не входит в стандартный военный пакет, который выдается ВСУ, и нужно на поле боя, но не финансируется через государственные каналы Украины, — сказал спикер легиона.

Напомним, что «суд» непризнанной так называемой «ДНР» приговорил иностранцев, воевавших на стороне Украины в Мариуполе, к смертной казни.

В Интернациональном легионе рассчитывают, что троих «приговоренных» к смертной казни иностранных добровольцев все же удастся обменять как военнопленных по договоренности сторон.