Больше 50 тысяч жителей Мариуполя были депортированы в Россию и в ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военной администрации.

— Только по предварительным данным в Мариуполе были убиты более 22 тысяч мирных жителей, более 50 тысяч — депортированы в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области, — говорится в сообщении.

Уточняется, что жители Мариуполя, оставшиеся в оккупированном городе, проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства.

— В результате постоянных обстрелов российской армией разрушены почти 90% жилищного фонда города, разрушены или получили повреждения почти все больницы, детские сады, школы. В городе отсутствует газо- и водоснабжение, повреждена электросеть, — добавили в ОВА.

Напомним, что после захвата Попасной в Луганской области россияне под дулами автоматов вывезли горожан в Первомайск, и пока людей не было, ограбили их дома.