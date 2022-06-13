С начала полномасштабного российского вторжения полиция начала расследовать гибель более 12 тысяч украинцев.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

В частности, 1200 людей все еще не удалось идентифицировать — среди них и тела, найденные в братских могилах. Только в Киевской области погибли более 1500 мирных жителей.

— В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке была масса убитых людей, которые лежали прямо на улицах — снайперы расстреливали их из танков, из бронетранспортеров, несмотря на белые повязки, которые российские военные заставляли людей носить, — рассказывает Игорь Клименко.

По его словам, в Буче в одной из братских могил было похоронено 116 человек. Также многих украинцев нашли погибшими в своих домах и квартирах: по словам главы полиции, эти мирные жители обычно умирали от минно-взрывных травм.

В общей сложности примерно 75% погибших гражданских — это мужчины, около 2% — дети, остальные 23% — женщины.

По данным ООН по состоянию на 10 июня, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 4 339 гражданских и еще 5 246 человек получили ранения. Однако реальное количество погибших и пострадавших может быть выше. В ООН говорят о задержке получения информации о территориях, на которых продолжаются интенсивные боевые действия. Многие отчеты все еще ожидают подтверждения.

Напомним, в Киевской области обнаружили новую братскую могилу, где россияне пытали и расстреляли 7 гражданских.