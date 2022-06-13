Карта южного фронта от Militaryland

Постепенное контрнаступление ВСУ в Херсонской области продвигается на разных направлениях — у Давыдова Брода и в сторону Киселевки.

Об этом пишет милитари-эксперт из Австрии Томас Купер.

Европейский военспец характеризует украинские контратаки как «наступление по широкому фронту».

— На севере они зачищают оставшихся русских в Брускинском. На юге они освободили Таврийское, дошли до Киселевки (правда, еще не вошли в нее) и, кажется, дошли до Александровки, на берегу западнее Херсона, — акцентирует Томас Купер.

По его словам, панические сообщения в соцсетях и канал российской стороны косвенно подтверждают успешные действия Украины на южных рубежах обороны.

— Серьезно: учитывая, насколько противоречивы российские сообщения об этом участке поля боя. Нужно задаться вопросом и обратить на них внимание, — заключает австриец.

Ранее губернатор Николаевщины Виталий Ким заявлял, что контрнаступление на Херсон будет осторожным во избежание напрасных смертей.