Народный депутат Дмитрий Разумков отвез в Николаев помощь для армии и госпиталей. Готовится следующий визит.

Об этом говорится в новостном выпуске программы «єНовини».

Бывший спикер парламента рассказал, каким образом он координируется с медучреждениями и узнает потребности госпиталей.

— Мы собираем то, что мы можем привезти. Мы обращаемся к больницам, собираем запросы, сотрудничаем с различным международным организациями <...> Плюс поддержка армии, мы отвезли броники, отвезли снаряжение, привезли ребятам вещи, в которых они нуждаются, — сообщил Дмитрий Разумков.

Политик добавил, что уверенность украинских бойцов в грядущей победе мотивирует и заряжает всю нацию.

— Военные поражают своей верой в победу, для них это вообще не вопрос, как и для всех украинцев, — подытожил нардеп.

Напомним, звёздный шеф-повар и друг Байдена приехал в Николаев помогать людям из-за войны.