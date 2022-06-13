Украинские защитники находятся в 18 километрах от Херсона.

Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире ФЕЙГИН LIVE.

Он уточнил, что украинским защитникам пришлось отойти три километра назад, однако заверил, что на ход боев это никаких образом не влияет: «Не страшно. Ничего принципиально не изменилось. Идет бодание – кто кого».

Советник главы ОП добавил, что со стороны украинских бойцов возросло качество контрбатарейной борьбы, поскольку ВСУ насытили артиллерией. Это касается всех направления, где ВСУ сегодня ведут бои с оккупантами.

— На Херсонском направлении им хорошо вломили нашей артиллерией, а на Запорожском они ехали, ехали, ехали, но не доехали, потому что им влупили, – сказал Алексей Арестович.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский упомянул Николаев в своем вечернем видеообращении. Он сказал, что горд по-прежнему остается целью российской армии.