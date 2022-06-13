Президент Украины Владимир Зеленский упомянул Николаев в своем вечернем видеообращении. Он сказал, что горд по-прежнему остается целью российской армии.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

— Остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Да, они по-прежнему хотят уничтожить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровщины. Им пока что хватает сил, чтобы бить из артиллерии по Гуляй Полю. Одесса остается мишенью для российского флота, но уже были сорваны десятки попыток наступления российского наступления на юге, – сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что благодаря контрнаступлению ВСУ освободили уже часть Херсонской области, а в боях на Донбассе – наши защитники переигрывают армию РФ.

Президент акцентировал, что ВСУ освободят все оккупированные Россией украинские территории, в частности Херсон: «Мы придем в Херсон и обычные херсонцы на улицах города будут встречать именно нашу армию».

После чего президент призвал украинцев общаться с людьми на оккупированном юге, Харьковщине и Донбассе – «говорить им про Украине, говорить правду, говорить о том, что освобождение будет».

Напомним, что российские оккупанты концентрируют силы для обороны занятых позиций на Херсонском и Николаевском направлениях. Речь о том, чтобы идти в наступление на Николаев, сейчас не идет.