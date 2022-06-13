Российские оккупанты концентрируют силы для обороны занятых позиций на Херсонском и Николаевском направлениях. Речь о том, чтобы идти в наступление на Николаев, сейчас не идет.

Об этом в эфире национального телемарафона «UAразом» рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Они все время проводят ротацию и подвозят какие-то силы, но это совсем не означает, что они готовятся к наступлению. Они готовятся оборонять те позиции, которые у них есть, поскольку наши ВСУ каждый день наносят существенный урон врагу, и мы это видим. Поэтому, они пополняют свои запасы, а не готовятся к наращиванию (наступательных действий, — прим.)… У врага не идет речь, чтобы концентрировать силы для того, чтобы идти в наступление», — сказал Виталий Ким.

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