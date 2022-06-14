Помня о своих нуждах, Соединенные Штаты Америки готовы передать украинской армии запрашиваемую технику, которая будет призвана остановить продвижение российской армии.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, Вашингтон будет продолжать оказывать военную поддержку Украины в оборонительной войны против РФ.

— У нас есть собственная готовность, но есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине. Мы уже предоставили значительное количество гаубиц и значительное количество боеприпасов 155мм, наряду со многими другими вещами. Но и другие страны предоставили 155мм гаубицы, — рассказал на брифинге американский министр.

Глава оборонного ведомства добавил, что Украина получит все для надлежащей защиты своего суверенитета.

— И поэтому мы продолжим работать над тем, чтобы помочь им добиться успеха. И мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы помогаем им или даем им то, что необходимо для защиты их суверенной территории, — акцентировал Ллойд Остин.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, какое количество и какого вооружения необходимо Украине, чтобы закончить войну.