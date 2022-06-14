Главнокомандующий также рассказал дипломатке США о своем последнем разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Главнокомандующий также рассказал дипломатке США о своем последнем разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

— Поделился с генералом Марком Милли нашими стратегическими идеями и целями. Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведение операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, которую просит Украина, — сообщил генерал Валерий Залужный.

Помимо этого, на переговоры вынесли тему новой встречи контактной группы по вопросам обеспечения оборонспособности Украины 15 июня в Брюсселе. Она получит неформальное название «Рамштайн-3».

Как сообщалось, Пентагон выразил готовность покрыть потебности Украины в тяжелом вооружении, чтобы сдержать российскую агрессию.