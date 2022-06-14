На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточивают на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Армия РФ применяет артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

На Харьковском направлении основные усилия агрессоры сосредотачивают на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к государственную границе.

Захватчики произвели огненное поражение, в частности, задействовали армейскую авиацию, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.

Напомним, что на Херсонском направлении российская армия рискует вскоре оказаться в котле, когда Украина начнет доставать по мостам через Днепр западным вооружением.