Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты испытывают в Украине новые образцы оружия.

В эфире всеукраинского марафона в понедельник, 13 июня, Маляр напомнила, что Россия использует в Украине широкий спектр запрещенного международными нормами оружия:

— Более того, у них часть вооружения на испытаниях, на исследованиях. Они фактически используют эту войну для испытания своих новых образцов оружия, и все это здесь применяется. Какое-то оружие у них тут проходит «успешное» испытания, некоторые образцы оказываются чрезвычайно раздутыми по своим качественным характеристикам… К сожалению, Россия нарушает все нормы и обычаи войны, воюя с Украиной, – сказала она.

Заместительница министра добавила, что российская армия превосходит украинскую по количеству личного состава и вооружения «в разы», и для паритетного ответа Украине необходимо вооружение.

Ранее сообщалось, что Россия запустила более 1200 ракет по Украине, но у нее еще осталось очень много их, считают в Министерстве обороны США.