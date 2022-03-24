Россия запустила более 1200 ракет по Украине, но у нее еще осталось очень много их, считают в Министерстве обороны США.

Об этом высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил журналистам, пишет Украинская правда.

— Мы все еще оцениваем, что у них есть подавляющее большинство припасенных ракет «земля-воздух» и крылатых ракет, — отметил он.

Несмотря на то, что российские военные потратили множество ракет, подготовленных для действий в Украине, американский чиновник отметил, что «у них еще осталось очень много».

Чиновник сказал, что российские военные «меньше всего используют крылатые ракеты с запуском с воздуха», у них все еще есть «более 50% того, что они собрали до вторжения».

— Но у них все еще есть значительное количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности, – добавил чиновник по обороне.

В то же время он сообщил, что украинские военные силы отбросили российские войска к востоку от Киева на 55 километров от центра города.

Неделями войска РФ держались примерно в 20-30 километрах от центра столицы, но украинские войска близ Броваров «смогли оттеснить россиян примерно на 55 километров к востоку и северо-востоку от Киева». А войска, которые остановились в 12-15 километрах к северу от города, «окапываются» и вынуждены «занять оборонительную позицию».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.