В Луганской области российско-оккупационные войска продолжают штурмовать Северодонецк. Артиллерийскими ударами противник до основания разрушает многоэтажные дома и объекты промышленности.

Об этом сообщил глава ОГА (ОВА) Сергей Гайдай.

Оккупанты целенаправленно обстреляли объекты северодонецкого завода «Азот» и предприятия «Стеклопластик». Разрушены мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград.

Сергей Гайдай говорит, что каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. В старых районах Северодонецка много поврежденных многоэтажек, некоторые из них российская армия расстреливала так, что от них остался только фундамент.

Наступление в районе Метелкино у оккупантов не удалось, убеждает глава ОВА. Активные боевые действия 13 июня также проходили на направлениях Тошковка — Устиновка, Орехово — Золотое, Камышеваха — Врубовка, Васильевка — Белогоровка, Нырково — Николаевка.

В результате российских обстрелов в Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке — 11, в Лисичанске — семь, в Горском — два. Раненую женщину из Новодружеска госпитализировали в больницу другого региона.

Противник подтянул еще две батальонные тактические группы. Россияне пытаются окружить подразделения украинских войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

Напомним, российские оккупанты разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, однако украинские защитники там не заблокированы.