По оценке британской разведки, несмотря на увеличение Россией финансирования военных расходов, страна будет иметь проблемы с пополнением запасов техники из-за влияния санкций Запада и недостатка опыта в некоторых сферах.

Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне РФ против Украины от 14 июня, пишет «Украинская правда».

10 июня первый заместитель руководителя Военно-промышленной комиссии РФ спрогнозировал, что государственные расходы на армию возрастут на 600-700 миллиардов рублей, что может означать увеличение финансирования на около 20%.

— Госфинансирование позволит оборонпрому страны медленно мобилизоваться для того, чтобы удовлетворять потребности, возникающие из-за войны против Украины. Однако с удовлетворением многих этих потребностей могут быть проблемы, частично – из-за эффекта санкций и недостатка опыта. С производством в РФ высококачественной оптики и передовой электроники скорее всего есть трудности, и это может подорвать усилия для замены оборудования, потерянного в Украине, – отмечают в обзоре.

Относительно боевых действий отмечается, что оперативные усилия РФ и дальше сосредоточены вокруг Северодонецка. Также впервые за несколько недель, возможно, произошло небольшое продвижение в районе Харькова.

Напомним, что на Херсонском направлении российская армия рискует вскоре оказаться в котле, когда Украина начнет доставать по мостам через Днепр западным вооружением.