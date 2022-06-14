По состоянию на утро 14 июня Россия потеряла примерно 32 500 своих солдат в полномасштабной войне против Украины. Из них 200 — за последние сутки.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ориентировочные потери оккупантов следующие:

танков — 1434 (+2);

боевых бронированных машин — 3 503 (+11);

артиллерийских систем — 721 (+3);

реактивных систем залпового огня — 229 (+3);

средств противовоздушной обороны — 97;

самолетов — 213;

вертолетов — 179 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 585 (+3);

автомобильной техники и автоцистерн — 2 473 (+13);

крылатых ракет — 125;

кораблей, катеров — 13;

специальной техники — 54.

Эти данные не окончательные: из-за активных боевых действий подсчет усложнен. Наибольшие потери россия понесла на Бахмутском направлении.

Напомним, что на Херсонском направлении российская армия рискует вскоре оказаться в котле, когда Украина начнет доставать по мостам через Днепр западным вооружением.