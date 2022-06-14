По состоянию на утро 14 июня Россия потеряла примерно 32 500 своих солдат в полномасштабной войне против Украины. Из них 200 — за последние сутки.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ориентировочные потери оккупантов следующие:
Эти данные не окончательные: из-за активных боевых действий подсчет усложнен. Наибольшие потери россия понесла на Бахмутском направлении.
Напомним, что на Херсонском направлении российская армия рискует вскоре оказаться в котле, когда Украина начнет доставать по мостам через Днепр западным вооружением.
По состоянию на утро 14 июня Россия потеряла примерно 32 500 своих солдат в полномасштабной войне против Украины. Из них 200 — за последние сутки.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ориентировочные потери оккупантов следующие:
Эти данные не окончательные: из-за активных боевых действий подсчет усложнен. Наибольшие потери россия понесла на Бахмутском направлении.
Напомним, что на Херсонском направлении российская армия рискует вскоре оказаться в котле, когда Украина начнет доставать по мостам через Днепр западным вооружением.