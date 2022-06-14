В результате вражеских атак на Николаев регулярно гибнут мирные жители, накануне жертвами стали три жительницы пригорода.

Об этом рассказал мэр Александр Сенкевич в ходе Национального марафона.

Он сообщил, что накануне вечером около 22-23 часов отдаленные районы Николаева вновь обстреляли.

— С утра мы получаем информацию о пострадавших, о разрушениях. В последнее время россияне начали использовать самоходные артиллерийские установки типа «Пион», они имеют возможность стрелять на бОльшую дистанцию и фактически могут невредимо подъехать ближе к нашим позициям и обстрелять пригород из крупнокалиберных снарядов, — рассказал мэр.

Такие установки приносят очень много разрушений гражданской инфраструктуре, а также убивают мирных людей.

— Во время предпоследнего обстрела погибли три женщины, две из которых просто сидели возле подъезда на лавочке, а одна проходила мимо. То есть, это мгновенная смерть, — добавил Александр Сенкевич.

Напомним, днем, 13 июня, и утром, 14 июня, оккупанты обстреляли Николаевскую область. Пострадали жилые дома и частное предприятие.