Днем, 13 июня, и утром, 14 июня, оккупанты обстреляли Николаевскую область. Пострадали жилые дома и частное предприятие.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Обстрелы были в Шевченковской громаде. Вчера, 13 июня, пострадали населенные пункты Шевченково, Котлярево, Луч. Поврежден один жилой дом и два разрушены, также повреждено частное предприятие. Потерпевших нет.

Также были обстрелы в Ингульской громадах. По предварительной информации, пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

13 июня в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской громады разрушен жилой дом. Потерпевших нет.

Сегодня, 14 июня, были обстрелы Парутинского старостинского округа Куцурубской громады. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что украинские защитники на юге за сутки уничтожили 28 российских оккупантов и 10 единиц вражеской техники.