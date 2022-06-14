Украинские защитники на юге за сутки уничтожили 28 российских оккупантов и 10 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Помимо живой силы врага, оборона юга уничтожила воздушные «разведчики», гаубицу «Мста-Б», командно-штабную машину, 5 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Также сообщается, что оккупанты атаковали вертолетами Ми-8 украинские позиции на Николаевщине и Херсонщине, а в районе Снигиревки было воздушное сражение.

Из истребителя Су-35 россияне выпустили ракету «воздух-воздух» по паре украинских Ми-8, но вертолетам удалось увернуться. Россияне, экономя свои ракеты, ретировались.

Напомним, что на Херсонском направлении российская армия рискует вскоре оказаться в котле, когда Украина начнет доставать по мостам через Днепр западным вооружением.