Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен расширить свою военную помощь Украине.

Как сообщает DW, речь идет о современной системе противоракетной обороны и радаре для выявления артиллерии.

— Мы существенно расширяем нашу поддержку. Мы поставим Украине, в частности, современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии, — сказал канцлер.

Олаф Шольц также заявил, что «понятно, что Украине нужно дополнительное вооружение для своей обороны».

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает от предстоящего визита немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев выполнения обещаний по поводу поставок оружия и вступления Украины в ЕС.