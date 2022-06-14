Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что правительство Великобритании напряженно работает, чтобы обеспечить освобождение двух британцев, приговоренных к смертной казни после того, как они попали в плен в Украине.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Sky News.

— Я сделаю все необходимое, чтобы обеспечить их освобождение. Я заверила семьи, что сделаю все, что наиболее эффективно, чтобы обеспечить их освобождение, и я не собираюсь вдаваться в нашу стратегию в прямом эфире, — сказала министр.

Она не исключила прямых переговоров с сепаратистами, но сказала, что «лучший маршрут» лежит через Киев.

9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики «ДНР».

Напомним, в Интернациональном легионе рассчитывают, что троих «приговоренных» к смертной казни в «ДНР» иностранных добровольцев все же удастся обменять как военнопленных по договоренности сторон.