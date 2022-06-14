Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, удерживающие Лиманское направление, отчаянно нуждаются в тяжелом вооружении от Германии, чтобы сдержать российское нашествие.

Об этом в беседе с Die Welt заявил украинский журналист Илья Пономаренко, пишущий для Kyiv Indenpendent.

По словам военного репортера, николаевским десантникам, прикрывающим берег Северского Донца, очень сильно пригодилось бы тяжелое вооружение от Бундесвера.

— Давайте будем честными с самого начала: Германия сейчас очень непопулярна здесь, в Украине. Я вырос в мире, где слово «немец» было синонимом «отличного оборудования» и «безупречной организации». Это уже не так. К сожалению, в нашей стране Германия стала предметом гадких шуток и отчаянных комментариев. Почти синоним двусмысленности, закулисных интриг, душной бюрократии и надменной неискренности, — акцентировал Илья Пономаренко.

По его словам, бойцы 79-й бригады проявляют чудеса героизма и выполняют невозможные задачи на Донбассе. После этого они заслужили получить, как минимум, хотя бы часть серьезных военных грузов из Германии.

— Когда видишь эти серые лица солдат, когда слышишь невероятный грохот русской артиллерии, все «причины», «осложнения» и «нюансы», о которых говорят политики в своих высоких кабинетах, — не что иное, как болтовня и пустые разговоры. До сих пор это, как правило, было оправданием для того, чтобы не принимать важных решений, пока история ждет. Однако у канцлера Шольца еще есть время, чтобы изменить свою роль <...> Разве Россия не дала понять, что начала жестокое территориальное завоевание, подпитываемое опасной экспансионистской и реваншистской идеологией?, — подытожил репортер.

Напомним, Германия обещает до конца июня передать Украине гаубицы.