МИД РФ опубликовал «черный список» из 29 британских журналистов и 20 человек, связанных с оборонным комплексом Британии.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на МИД РФ.

Заявлено, что эти меры приняты «в связи с антироссийскими действиями правительства Британии по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса».

По мнению российского внешнеполитического ведомства, вошедшие в список британские журналисты причастны к «преднамеренному распространению лживой и односторонней информации о России и событиях в Украине и на Донбассе» и «разжиганию русофобии в британском обществе». В список попали, в частности, журналисты Би-би-си, The Guardian, Sky News, Times, Financial Times.

Также заявлено, что в число 20 человек, связанных с оборонным комплексом Британии, вошли те, кто участвуют в принятии решений по поставке вооружений в Украину. При этом МИД РФ заявляет, что этим оружием украинская сторона «убивает мирное население и уничтожает гражданскую инфраструктуру» своей страны. В списке оказались заместитель министра обороны Джереми Марк Куин, командующий ВМС и начальник штаба ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Вигстон, руководство группы компаний BAE Systems и руководство компании Thales UK, три депутата Палаты общин британского парламента.

Напомним, Эстония из соображений безопасности выслала из страны Рамиля Усманова, которого полиция безопасности называет кремлевским провокатором.