МИД РФ опубликовал «черный список» из 29 британских журналистов и 20 человек, связанных с оборонным комплексом Британии.
Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на МИД РФ.
Заявлено, что эти меры приняты «в связи с антироссийскими действиями правительства Британии по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса».
По мнению российского внешнеполитического ведомства, вошедшие в список британские журналисты причастны к «преднамеренному распространению лживой и односторонней информации о России и событиях в Украине и на Донбассе» и «разжиганию русофобии в британском обществе». В список попали, в частности, журналисты Би-би-си, The Guardian, Sky News, Times, Financial Times.
Также заявлено, что в число 20 человек, связанных с оборонным комплексом Британии, вошли те, кто участвуют в принятии решений по поставке вооружений в Украину. При этом МИД РФ заявляет, что этим оружием украинская сторона «убивает мирное население и уничтожает гражданскую инфраструктуру» своей страны. В списке оказались заместитель министра обороны Джереми Марк Куин, командующий ВМС и начальник штаба ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Вигстон, руководство группы компаний BAE Systems и руководство компании Thales UK, три депутата Палаты общин британского парламента.
Напомним, Эстония из соображений безопасности выслала из страны Рамиля Усманова, которого полиция безопасности называет кремлевским провокатором.
МИД РФ опубликовал «черный список» из 29 британских журналистов и 20 человек, связанных с оборонным комплексом Британии.
Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на МИД РФ.
Заявлено, что эти меры приняты «в связи с антироссийскими действиями правительства Британии по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса».
По мнению российского внешнеполитического ведомства, вошедшие в список британские журналисты причастны к «преднамеренному распространению лживой и односторонней информации о России и событиях в Украине и на Донбассе» и «разжиганию русофобии в британском обществе». В список попали, в частности, журналисты Би-би-си, The Guardian, Sky News, Times, Financial Times.
Также заявлено, что в число 20 человек, связанных с оборонным комплексом Британии, вошли те, кто участвуют в принятии решений по поставке вооружений в Украину. При этом МИД РФ заявляет, что этим оружием украинская сторона «убивает мирное население и уничтожает гражданскую инфраструктуру» своей страны. В списке оказались заместитель министра обороны Джереми Марк Куин, командующий ВМС и начальник штаба ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Вигстон, руководство группы компаний BAE Systems и руководство компании Thales UK, три депутата Палаты общин британского парламента.
Напомним, Эстония из соображений безопасности выслала из страны Рамиля Усманова, которого полиция безопасности называет кремлевским провокатором.