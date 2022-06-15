Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ внимательно отнестись к сообщениям в соцсетях и СМИ о том, что у части бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

— Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждают в обществе. Ожидаю проверок в логистике армии, проверки того, что поставляется и как распределяют средства индивидуальной защиты, — сказал глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в зоне боевых действий должно хватать всего необходимого для защиты.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию об отмене запрета выезда мужчин в возрасте 18-60 лет и введении приоритета призыва во время мобилизации добровольцев.