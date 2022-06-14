Карта от ASPI

В течение последних недель положение российской армии на Донбассе ухудшается, несмотря на несколько успешных атак на Северодонецком и Славянском направлении. В первую очередь истощаются резервы.

К таким выводам пришла разведка США, которую цитирует Newsweek.

В Вашингтоне прогнозируют, что в течение нескольких недель Украина сумеет значительно улучшить свои позиции, как только получит оружие с Запада.

— Российские вооруженные силы становятся слабее с каждым днем, и у них мало шансов на общее пополнение или значимое усиление. Тем временем Украина держится… и стоит на пороге серьезного усиления Западом своего наступательного потенциала, — анонимно сообщил высокопоставленный чиновник разведывательного управления Пентагона.

В Минобороны США также сообщают, что Россия уже потерпела три крупных поражения в этой войне. Во-первых, не сумела наскоком взять Киев. Во-вторых, провалила бои за Харьков, отступив от окрестностей. И, в-третьих, вопреки обещаниям Кремля больше не может нападать на Одессу и Николаеву.

Напомним, по данным Пентагона, в скором времени украинская армия сможет применять на фронте высомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS).