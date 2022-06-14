В скором времени украинская армия сможет применять на фронте высомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS). Обучение подходит к завершению.
Об этом заявил замминистра обороны США Колин Каль.
Военный чиновник объяснил, что пополнение запасов советской артиллерии для Украины стало сложным, и поэтому страну в срочном порядке переводят на вооружение НАТО. Таким образом Вашингтон сможет использовать запасы союзников для снабжения Киева.
Каль добавил, что системы HIMARS «вступят в бой» вскоре после завершения обучения, которое постепенно подходит к концу.
— В целом, Путин пока не смог достичь своих стратегических целей, — акцентировал замглавы Пентагона.
Как сообщалось, министр обороны Алексей Резников аккуратно предположил, что еще до конца июня в Украину доберутся американские HIMARS.
В скором времени украинская армия сможет применять на фронте высомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS). Обучение подходит к завершению.
Об этом заявил замминистра обороны США Колин Каль.
Военный чиновник объяснил, что пополнение запасов советской артиллерии для Украины стало сложным, и поэтому страну в срочном порядке переводят на вооружение НАТО. Таким образом Вашингтон сможет использовать запасы союзников для снабжения Киева.
Каль добавил, что системы HIMARS «вступят в бой» вскоре после завершения обучения, которое постепенно подходит к концу.
— В целом, Путин пока не смог достичь своих стратегических целей, — акцентировал замглавы Пентагона.
Как сообщалось, министр обороны Алексей Резников аккуратно предположил, что еще до конца июня в Украину доберутся американские HIMARS.