В скором времени украинская армия сможет применять на фронте высомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS). Обучение подходит к завершению.

Об этом заявил замминистра обороны США Колин Каль.

Военный чиновник объяснил, что пополнение запасов советской артиллерии для Украины стало сложным, и поэтому страну в срочном порядке переводят на вооружение НАТО. Таким образом Вашингтон сможет использовать запасы союзников для снабжения Киева.

Каль добавил, что системы HIMARS «вступят в бой» вскоре после завершения обучения, которое постепенно подходит к концу.

— В целом, Путин пока не смог достичь своих стратегических целей, — акцентировал замглавы Пентагона.

Как сообщалось, министр обороны Алексей Резников аккуратно предположил, что еще до конца июня в Украину доберутся американские HIMARS.