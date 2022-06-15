Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевая цель на юге Украины — это освобождение Херсона.

Об этом глава государства сказал во время своего традиционного видеообращения 14 июня.

— Продолжаем давить на оккупантов на юге Украине. Ключевая цель — освобождение Херсона. Будем двигаться к этому шаг за шагом, — сказал он.

Напомним, что на Херсонском направлении российская армия рискует вскоре оказаться в котле, когда Украина начнет доставать по мостам через Днепр западным вооружением.