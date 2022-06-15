Спортсмены из Украины готовы бойкотировать соревнования, если к ним допустят граждан России и Беларуси.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

— Спортсмены из этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственным, ни под нейтральным флагом, так как они либо молча согласны с убийством украинцев, либо открыто поддерживают его, — подчеркнул он.

На фоне вторжения РФ украинские спортсмены считают недопустимым участие в состязаниях, где граждане России или Беларуси выступают даже под нейтральным флагом.

Напомним, российских хоккеистов из молодежной сборной 1 января не допустили на рейс в Канаде из-за злостного нарушения правил.