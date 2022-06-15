Вашингтон вместе с партнерами способен обеспечить Украину таким количеством вооружения, чтобы покрыть ее нужды.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Хотя часть техники еще находится в пути до Украины, страны НАТО имеют военный потенциал для новых поставок тяжелого вооружения.

— Для сравнения: в самом Бундесвере в строю находится чуть более 250 танков Leopard 2, основных боевых танков вооруженных сил Германии. К реактивным системам залпового огня также относятся РСЗО (реактивные системы залпового огня), часть которых планируется поступить в Украину из США и Великобритании. Но требуемые 300 штук составляют примерно половину запасов США. 1000 гаубиц примерно соответствуют всему арсеналу США. Говорят, что у Пентагона более 500 «тройных семерок». Если Запад решит поставить эти объемы, то это будет возможно совместными усилиями, — делают акцент в немецком журнале.

Журналисты добавляют, что для защиты украинских территорий в долгосрочной перспективе Киев может предентовать на тысячи танков США M1 Abrams, которые сами американцы пока не используют.

— И если не принимать во внимание скудные немецкие запасы, то на международном уровне еще есть большой потенциал.Только в США есть тысячи боевых танков M1 Abrams, — акцентирует немецкоязычная пресса.

Напомним, Подоляк озвучил потребности Украины в оружии для победы в войне с РФ.