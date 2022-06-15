Соединенные Штаты поддерживают объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз для усиления оборонного потенциала.

Об этом сказала постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит, цитирует Укринформ.

— Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, помогающие наращивать потенциал (в Европе, – прим.). Если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы поддержать, – сказала она.

Джулианна Смит добавила, что на протяжении многих последних лет имели место инициативы по созданию подобных «миниформатных» альянсов, в частности, в сфере обороны.

Она также отметила, что Организация Североатлантического договора, в которой она представляет США, также заинтересована в укреплении своего восточного фланга.

Напомним, Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества, призванный укреплять безопасность и развивать торговлю между странами.