Представители западной разведки и военных считают, что война России в Украине находится на критической стадии, которая может определить долгосрочный исход конфликта. Дальнейше ведение войны может развиваться по трем сценариям.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, в США опасаются, что Путин в конечном итоге сможет использовать захваченную часть территории Украины как плацдарм для дальнейшего продвижения.

Разведка утверждает, что Россия понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск, однако будет пытаться добиваться новых успехов, не проводя всеобщую мобилизацию, которая считается для Путина «политически опасным шагом».

По информации издания, сейчас рассматриваются три возможных сценария:

Первый. Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе. Это означает постоянные локальные наступления и, возможно, медленное продвижение вперед из-за превосходства в численности артиллерии и личного состава.

Второй. Фронт может остановиться и оставаться неподвижным на месяцы, если не на годы. Это приведет к огромным жертвам с обеих сторон, а для Запада значительно усилит угрозу нарастания кризиса из-за истощения мировой экономики.

Третий. Этот сценарий считают маловероятным. Он, заключается в том, что президент страны-агрессора Владимир Путин решит пересмотреть ближайшие задачи вторжения, объявить о «победе» и попытаться минимизировать военные действия.

В связи с тем, что у Украины пока нет достаточных ресурсов для масштабного контрнаступления на Донбассе, инициатива в ведении боевых действий на этом фронте по-прежнему остается за Россией и выбор сценария делается Кремлем.

Ранее сообщалось, что в течение последних недель положение российской армии на Донбассе ухудшается, несмотря на несколько успешных атак на Северодонецком и Славянском направлении. В первую очередь истощаются резервы.