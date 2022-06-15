Постоянные представители государств Европейского Союза на заседании в среду обсудили проект «Европейского политического сообщества», представленный Францией.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Радио Свобода, в распоряжении которого оказался проект французского предложения.

Известно, что еще в начале мая президент Франции Эммануэль Макрон высказался за создание нового формата сотрудничества европейских государств, который был бы открыт, в частности, для Украины и Британии.

По данным источников Радио Свободы, предложение Франции предусматривает, что основные государства-члены ЕС вступят в политический союз с не входящими в ЕС, что должно укрепить безопасность, стабильность и процветание Европы в целом на фоне масштабного вторжения России в Украину.

Париж предлагает сделать новое политическое сообщество открытым для европейских государств, «разделяющих общий набор демократических ценностей», независимо от того, «хотят ли они присоединиться к ЕС, вышли ли из него, не планируют присоединяться к нему или связаны с ним только экономическими соглашениями».

В проекте отмечается, что это не замена или альтернатива расширению ЕС, и «для европейских государств, желающих присоединиться к Европейскому Союзу, это, наоборот, позволило бы усилить связи с государствами-членами ЕС до вступления, как политически, так и с точки зрения сопровождающего участия в определенной политике ЕС, в том числе, при необходимости, путем постепенной интеграции во внутренний рынок ЕС».

Франция, в частности, предлагает создать «легкую юридическую структуру» с правом принятия решений, которая собирается несколько раз в год на уровне глав государств, правительств и министров. Подчеркивается, что она не заменит другие европейские органы, а поможет «объединить всех членов европейской семьи на равных началах и в духе единства нашего континента».

По данным источников Радио Свобода, послы Австрии, Бельгии, Италии, Люксембурга и Нидерландов поддержали французский проект. Его дальнейшее обсуждение состоится на заседании Европейского совета в Брюсселе 23-24 июля.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Украине нужно предоставить статус кандидата в Европейский Союз «как можно быстрее».