Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает предложенный ООН план для деблокады украинских портов и ожидает ответа РФ по итогам встречи в Анкаре.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на заявление Чавушоглу.

Он отметил, что есть и другие переговоры между военными и специалистами.

— Конечно, им нужно принять определенные меры. У России есть своя собственная позиция, о чем Лавров говорил во время переговоров на прошлой неделе. Но мы сказали российской стороне, что план ООН очень важен, функционален и легитимен. Мы также подчеркнули, что если две стороны договорятся принципиально, мы могли бы созвать встречу в Стамбуле, – заявил глава Чавушоглу.

По его словам, по достижении договоренности в Стамбуле могут создать центр, где будут наблюдать за переговорным процессом.

— Это план ООН, и мы его поддерживаем. Мы контактируем с Генеральным секретарем ООН господином Гутеррешем. После встречи с Лавровым я позвонил господину Гутеррешу и проинформировал его, — добавил турецкий дипломат.

Напомним, США вместе с европейскими партнерами намерены построить зернохранилища в Польше на границе с Украиной, чтобы облегчить вывоз украинского зерна в Европу по железной дороге.