США вместе с европейскими партнерами намерены построить зернохранилища в Польше на границе с Украиной, чтобы облегчить вывоз украинского зерна в Европу по железной дороге.

Об этом заявил 14 июня президент США Джо Байден, передает «Европейская правда».

— Мы тесно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы вывезти 20 миллионов тонн зерна, которые застряли в Украине, на рынок для уменьшения глобальных цен на продовольствие, — подчеркнул президент.

Он добавил, что, по его мнению, зерно нельзя экспортировать по Черному морю, поскольку оно «будет подорвано в воде».

— Поэтому мы работаем над планом, чтобы вывезти его через другие страны по железной дороге. Но Украина имеет такую же систему железнодорожных дорог, как и Россия, где ширина пути отличается от пути в Европе, поэтому мы будем строить временные элеваторы на границе Украины, в частности, с Польшей, чтобы перегружать зерно из украинских вагонов через зернохранилища в (европейские) вагоны и дальше в океан, — добавил Джо Байден.

Напомним, что ЕС могут предоставить Украине временные хранилища для зерна, сообщили в Минагрополитики.