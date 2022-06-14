Правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых, чтобы помочь в сохранении урожая и обеспечении будущих поставок на мировые рынки.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

Дмитрасевич выступил на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. Он наметил перед членами совета ситуацию с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции и рассказал о первоочередных потребностях Украины, обусловленных блокадой морских портов.

— При нынешних низких темпах экспорта Украина может получить дефицит хранилищ для урожая на уровне 10–15 миллионов тонн. До войны общая емкость хранения составляла 75 миллионов тонн зерна, но на сегодняшний день хранилищ осталось только на 60 миллионов тонн – остальные потеряны в результате разрушений и временной оккупации, – цитирует Маркина Дмитрасевича пресс-служба министерства.

По его словам, у Украины есть настоятельная потребность в обустройстве временных зерновых хранилищ. По его словам, правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине таких временных хранилищ.

— Ускорению экспорта украинской продукции помогут функциональные фитосанитарные и ветеринарные лаборатории в Дунайском порту в Измаиле, достаточное количество лабораторного оборудования на пограничных пунктах пропуска, через которые осуществляется транзит. Украина уже сделала соответствующий запрос Европейской комиссии, — рассказал замминистра.

Европейская делегация должна на следующей неделе посетить пограничные пункты пропуска, чтобы оценить ситуацию с проверками и уменьшить бюрократию на границах по прохождению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Напомним, урожай в Украине прогнозируется на уровне около 65 миллионов тонн, в том числе зерновых на уровне 50 миллионов тонн – это 60% от рекорда прошлого года.