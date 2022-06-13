Урожай в Украине прогнозируется на уровне около 65 миллионов тонн, в том числе зерновых на уровне 50 миллионов тонн – это 60% от рекорда прошлого года.

Об этом рассказал заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в ходе брифинга в Медиацентре Украины.

Он сразу заметил, что данные предварительные, ведь есть немало факторов, которые будут влиять на финальную цифру, в частности – погодные условия.

— Видим, что может быть около 48-50 миллионов тонн зерновых в целом – меньше, чем в предыдущие годы, когда мы привыкли к 60-85 миллионам тонн. Но если взять десятилетие, то исторически было 40-45 млн тонн, поэтому это не критично, – рассказал Тарас Высоцкий.

Основная часть зерновых ожидается от кукурузы, которая может дать 24 миллиона тонн. Пшеницы ожидается собрать 18-20 миллионов тонн, ячменя – около 5 миллионов тонн.

Относительно масличных культур, Тарас Высоцкий прогнозирует сбор озимого рапса на уровне 2,5 миллиона тонн, сои – 2,5-2,8 миллиона тонн. Подсолнечник может дать около 10 млн. тонн. Таким образом, суммарно сбор урожая ожидается на уровне около 65 миллионов тонн.

Чиновник подчеркнул, что логистика остается усложненной, несмотря на ежемесячный рост. В настоящее время Украина экспортирует наземными путями и речными портами до 1,8 миллионов тонн агропродукции по сравнению с 350 тысяч тонн в марте. В июне, прогнозирует он, цифра может возрасти до 2 миллионов тонн.

Однако он отмечает, что таких объемов будет недостаточно для экспорта всех объемов. На 1 июля в Украине будет оставаться 20 миллионов тонн переходных остатков агропродукции, и потенциально к ним может добавиться еще 30 миллионов тонн к экспорту из нового урожая.

— Чтобы справиться с такими объемами, нужно экспортировать хотя бы 4 миллиона тонн в месяц, – добавил Тарас Высоцкий.

Напомним, почти 25 миллионов тонн зерна застряли в Украине и не могут покинуть страну из-за проблем с инфраструктурой и заблокированных портов в Черном море.