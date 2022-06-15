Бывший сапер канадской армии Джей Ти воевал на южном фронте за Украину, пока не получил тяжелое ранения на подрыве мины. Тем не менее он ни о чем не жалеет и считает, что сделал правильный выбор.

Об этом пишет CBC.

Ветеран из Оттавы с опытом кампании в Афганистане выполнял разведывательные миссии на юге Украины рука об руку с ВСУ, прежде чем заработать боевую травму. Благодаря удачному стечению обстоятельств ему удалось выжить, хотя все факторы были против него.

В середине мая вместе с группой украинских солдат он пытался установить наблюдательный пункт в степи.

— В составе разведывательной группы он и другие опытные иностранные бойцы целыми днями бродили, как призраки, вокруг российских окопов на выжженных сельскохозяйственных полях на юге Украины, — отмечает CBC.

Однако во время инженерных работ один из его напарников напоролся на противопехотную мину, которая сдетонировала. Погиб снайпер группы, еще один солдат получил ранение. Как командир подразделения канадец вызвал эвакуационный пикап, чтобы погрузить раненого.

На обратном пути машина подорвалась уже на мощной противотанковой мине. Осколки чудом не убили Джей Ти, сидевшего на водительском месте. В основном он получил много ожогов, пару дыр в боку, и сотрясение мозга. Канадец также сломал руку. Затем его эвакуировали в тыловой госпиталь.

Сейчас его подразделение продолжает воевать на фронте, но без него. Иногда он чувствует себя виноватым, что его нет рядом.

— Удивительно, но я часто слышу от напарников: «Я скучаю по тебе». И я тоже скучаю по команде. Я ни о чем не жалею. Вы не можете ввязываться в подобную драку, думая, что останетесь в безопасности. Жители этой страны не в безопасности. Если вы пришли сюда с какими-то иллюзиями, что вы собираетесь выйти чистым, то, насколько я понимаю, это инфантильные мысли, — подытожил отставной сапер.

Напомним, отряд Dark Angel подорвал «Джавелином» российский танк, который закрепился в николаевском селе.