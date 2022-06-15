Карта от WarMonitor

За последний месяц Украина провела два почти параллельных небольших контрнаступления на Херсонщине — начав атакой у Давыдова Брода, она развила успех в районе Таврийского.

Об этом сообщает Forbes.

Как отмечает военный эксперт Дэвид Акс, пока Россия завязла в тяжелых боях на Донбассе, Украина получила свой шанс на юге.

— Это второе контрнаступление быстро продвинулось вперед, поскольку ко вторнику украинские войска продвинулись на несколько миль, заявили официальные лица в Киеве. Возможно, хотя и трудно подтвердить, что передовые украинские войска находятся всего в 11 милях от Херсона, — написал он.

А сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Майк Мартин и вовсе призвал аудиторию обращать меньше внимание на Донбасс, а больше на Херсонскую область, где позиции россиян не столь устойчивы и при малейшей ошибке они потеряют стратегически важный город, а Украина вернет единственный областной центр, захваченный российской армией с начала вторжения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевая цель на юге Украины — это освобождение Херсона.