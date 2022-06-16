Молдова получит от Европейского оборонного фонда 40 млн евро, что позволит ей вдвое увеличить расходы на оборону.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 15 июня, после встречи с президентом Майей Санду, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.

— В этом сложном контексте, в контексте войны, угрожающей как Молдове, так и всей Европе, ваша страна получит дополнительные 40 миллионов евро от нашего оборонного фонда, который позволит увеличить вдвое ваш военный бюджет. Мы знаем, что Молдова придерживается нейтрального статуса, но это ни в коем случае не означает демилитаризацию страны, — заявил Эммануэль Макрон.

15 июня президенты Молдовы и Франции встретились в Кишиневе.

Макрон отметил, что приехал выразить поддержку Молдове и ее европейскому пути, а Санду поблагодарила Францию за сотрудничество и финансовую помощь.

В МИД Молдовы настаивают, что несмотря на решение ЕС предоставить Молдове военную помощь, об отступлении от нейтралитета страны речь не идет.

Напомним, мэр Мелитополя ответил на заявления Макрона по поводу договоров с РФ. Он предложил ему отдать Кремлю часть земель Франции.