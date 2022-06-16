Молдова получит от Европейского оборонного фонда 40 млн евро, что позволит ей вдвое увеличить расходы на оборону.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 15 июня, после встречи с президентом Майей Санду, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.
— В этом сложном контексте, в контексте войны, угрожающей как Молдове, так и всей Европе, ваша страна получит дополнительные 40 миллионов евро от нашего оборонного фонда, который позволит увеличить вдвое ваш военный бюджет. Мы знаем, что Молдова придерживается нейтрального статуса, но это ни в коем случае не означает демилитаризацию страны, — заявил Эммануэль Макрон.
15 июня президенты Молдовы и Франции встретились в Кишиневе.
Макрон отметил, что приехал выразить поддержку Молдове и ее европейскому пути, а Санду поблагодарила Францию за сотрудничество и финансовую помощь.
В МИД Молдовы настаивают, что несмотря на решение ЕС предоставить Молдове военную помощь, об отступлении от нейтралитета страны речь не идет.
Напомним, мэр Мелитополя ответил на заявления Макрона по поводу договоров с РФ. Он предложил ему отдать Кремлю часть земель Франции.
Молдова получит от Европейского оборонного фонда 40 млн евро, что позволит ей вдвое увеличить расходы на оборону.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 15 июня, после встречи с президентом Майей Санду, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.
— В этом сложном контексте, в контексте войны, угрожающей как Молдове, так и всей Европе, ваша страна получит дополнительные 40 миллионов евро от нашего оборонного фонда, который позволит увеличить вдвое ваш военный бюджет. Мы знаем, что Молдова придерживается нейтрального статуса, но это ни в коем случае не означает демилитаризацию страны, — заявил Эммануэль Макрон.
15 июня президенты Молдовы и Франции встретились в Кишиневе.
Макрон отметил, что приехал выразить поддержку Молдове и ее европейскому пути, а Санду поблагодарила Францию за сотрудничество и финансовую помощь.
В МИД Молдовы настаивают, что несмотря на решение ЕС предоставить Молдове военную помощь, об отступлении от нейтралитета страны речь не идет.
Напомним, мэр Мелитополя ответил на заявления Макрона по поводу договоров с РФ. Он предложил ему отдать Кремлю часть земель Франции.