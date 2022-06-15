Избранный мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отклонил любые предложения пойти на территориальные уступки Кремлю.

Об этом он заявил в интервью NewsWeek.

В частности, он упомянул президента Франции Эммануэля Макрона, который намекает, что Украина должна начать переговоры с Россией, в том числе и ценой сдачи своей земли.

— Мы можем дать разрешение Путину обменять какую-то часть Украины на какую-то часть Франции, — предложил Иван Федоров, комментируя недавний призыв Макрона к западным партнерам не «унижать» Россию и дать Путину «сохранить лицо».

Городской голова приазовского города поинтересовался, почему Украина должна раздавать агрессору свои территории.

— Украина не войдет в состав Российской Федерации. Если Макрон хочет произвести обмен, мы можем произвести обмен. Мы можем обменять некоторые части юга Франции на некоторые части юга Украины, — повторил мэр Мелитополя.

Напомним, в середине мая Владимир Зеленский рассказывал, что Макрон предлагал Украине пожертвовать суверенитетом, чтобы Путин мог сохранить лицо.