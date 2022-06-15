Избранный мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отклонил любые предложения пойти на территориальные уступки Кремлю.
Об этом он заявил в интервью NewsWeek.
В частности, он упомянул президента Франции Эммануэля Макрона, который намекает, что Украина должна начать переговоры с Россией, в том числе и ценой сдачи своей земли.
— Мы можем дать разрешение Путину обменять какую-то часть Украины на какую-то часть Франции, — предложил Иван Федоров, комментируя недавний призыв Макрона к западным партнерам не «унижать» Россию и дать Путину «сохранить лицо».
Городской голова приазовского города поинтересовался, почему Украина должна раздавать агрессору свои территории.
— Украина не войдет в состав Российской Федерации. Если Макрон хочет произвести обмен, мы можем произвести обмен. Мы можем обменять некоторые части юга Франции на некоторые части юга Украины, — повторил мэр Мелитополя.
Напомним, в середине мая Владимир Зеленский рассказывал, что Макрон предлагал Украине пожертвовать суверенитетом, чтобы Путин мог сохранить лицо.
Избранный мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отклонил любые предложения пойти на территориальные уступки Кремлю.
Об этом он заявил в интервью NewsWeek.
В частности, он упомянул президента Франции Эммануэля Макрона, который намекает, что Украина должна начать переговоры с Россией, в том числе и ценой сдачи своей земли.
— Мы можем дать разрешение Путину обменять какую-то часть Украины на какую-то часть Франции, — предложил Иван Федоров, комментируя недавний призыв Макрона к западным партнерам не «унижать» Россию и дать Путину «сохранить лицо».
Городской голова приазовского города поинтересовался, почему Украина должна раздавать агрессору свои территории.
— Украина не войдет в состав Российской Федерации. Если Макрон хочет произвести обмен, мы можем произвести обмен. Мы можем обменять некоторые части юга Франции на некоторые части юга Украины, — повторил мэр Мелитополя.
Напомним, в середине мая Владимир Зеленский рассказывал, что Макрон предлагал Украине пожертвовать суверенитетом, чтобы Путин мог сохранить лицо.