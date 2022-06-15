Западным странами нужно пресекать политику РФ в отношении украинского зерна, которое она использует в качестве оружия.

Об этом в интервью Tips Wels рассказал глава украинско-австрийской ассоциации Штефан Хабок.

Он акцентировал, что Россия превратила энергоресурсы и пшеницу в инструменты войны, чтобы посеять раздор на Западе и создать хаос во всем мире.

— Дефицит зерна, который приведет к глобальному голоду, вызван оккупационными силами, которые воруют зерно и вывозят его в Сирию, задерживая или сжигая зерновые терминалы, как в Николаеве, — отметил Штефан Хабок.

После чего добавил, что Украина уже пережила более 100 дней страданий и ужаса, и Западу нельзя забывать о том, что нужно еще больше помогать этой нации.

— Для Украины это не что иное, как существование, которому грозит уничтожение. После всего, что произошло, я не вижу никакого сценария, как можно быстро закончить эту войну. Самая большая опасность в том, что Европа просто забудет о войне, люди устанут, и ситуация придет к концу. В любом случае это будет конец Украины и всех основных принципов в Европе, — предупредил австрийский партнер Украины.

Напомним, немецкие СМИ объясняли ЕС, что российские бомбардировки Харькова и Николаева это прямая атака на интересы экономического блока.