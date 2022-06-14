Непрекращающиеся обстрелы Харькова и Николаева российской армией напрямую затрагивает Евросоюз, который должен отблагодарить Украину за защиту своих интересов.

Об этом пишет Die Zeit, призывая ЕС открыть двери для украинцев.

Пресса Германии акцентирует, что украинцы своей защитой ценностей Европы уже давно заслужили права войти в члены альянса.

— Войну в Харькове, Донецке или Николаеве ведет не НАТО или США, а российский президент. Его атака выходит за пределы Украины: она нацелена на сам ЕС. Поэтому европейцы правильно решили заранее оказать военную поддержку украинскому правительству. Поставляя танки и ракеты, ЕС защищает свои интересы. По той же причине теперь он должна открыть перспективу будущего присоединения и для Украины, — говорится в материале.

В Die Zeit акцентируют, что благодаря вхождению Украины Евросоюз получит уникальный шанс расширения на Восток с учетом сильной украинской армии, которая сможет защитить всех союзников по блоку от российской агрессии.

— Ни один из аргументов не говорит против предоставления Украине статуса страны-кандидата. Наоборот, они подчеркивают, что поставлено на карту для ЕС. В обозримом будущем, по крайней мере, пока Путин у власти, безопасности в Европе не будет, если между ЕС и Россией будет некая буферная зона. В долгосрочной перспективе присоединение Украины отвечает интересам Европы: оно прояснит ситуацию и закрепит союз на востоке, — акцентирует издание, добавляя, что этот жест покажет Москве и Минску, что Украина входит в европейскую семью.

Напомним, Bloomberg уже подтверждал, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в ЕС.