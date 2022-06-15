Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что освобождение Херсонщины пойдет быстрее, когда украинские силы добьются превосходства в человеческом ресурсе над россиянами.

Об этом он рассказал Reuters.

Городской голова акцентировал, что для деоккупации Херсона украинская армия нуждается в увеличении живой силы на южном фронте. Для атак на открытой местности в соотношении 3 к 1, а для штурма укрепленных позиций 5 к 1 в сравнении с ВС РФ.

— Многие люди — многие, скажем так, «горячие головы» — говорят, что нам нужно идти и атаковать… но тогда будут потери. Количество сил в атаке должно быть больше, — отметил Александр Сенкевич.

Он также подчеркнул, что прибытие к Николаеву обещанных США HIMARS ощутимо повлияет на фронтовую обстановку.

— Как только мы получим эту дальнобойную артиллерию, мы сможем начать по ним бить, — сказал мэр Николаева.

Напомним, губернатор Виталий Ким также настаивал, что контрнаступление на Херсон будет осторожным во избежание напрасных смертей.