Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что освобождение Херсонщины пойдет быстрее, когда украинские силы добьются превосходства в человеческом ресурсе над россиянами.
Об этом он рассказал Reuters.
Городской голова акцентировал, что для деоккупации Херсона украинская армия нуждается в увеличении живой силы на южном фронте. Для атак на открытой местности в соотношении 3 к 1, а для штурма укрепленных позиций 5 к 1 в сравнении с ВС РФ.
— Многие люди — многие, скажем так, «горячие головы» — говорят, что нам нужно идти и атаковать… но тогда будут потери. Количество сил в атаке должно быть больше, — отметил Александр Сенкевич.
Он также подчеркнул, что прибытие к Николаеву обещанных США HIMARS ощутимо повлияет на фронтовую обстановку.
— Как только мы получим эту дальнобойную артиллерию, мы сможем начать по ним бить, — сказал мэр Николаева.
Напомним, губернатор Виталий Ким также настаивал, что контрнаступление на Херсон будет осторожным во избежание напрасных смертей.
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что освобождение Херсонщины пойдет быстрее, когда украинские силы добьются превосходства в человеческом ресурсе над россиянами.
Об этом он рассказал Reuters.
Городской голова акцентировал, что для деоккупации Херсона украинская армия нуждается в увеличении живой силы на южном фронте. Для атак на открытой местности в соотношении 3 к 1, а для штурма укрепленных позиций 5 к 1 в сравнении с ВС РФ.
— Многие люди — многие, скажем так, «горячие головы» — говорят, что нам нужно идти и атаковать… но тогда будут потери. Количество сил в атаке должно быть больше, — отметил Александр Сенкевич.
Он также подчеркнул, что прибытие к Николаеву обещанных США HIMARS ощутимо повлияет на фронтовую обстановку.
— Как только мы получим эту дальнобойную артиллерию, мы сможем начать по ним бить, — сказал мэр Николаева.
Напомним, губернатор Виталий Ким также настаивал, что контрнаступление на Херсон будет осторожным во избежание напрасных смертей.