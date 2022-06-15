После окончания войны Николаев и немецкий город Ганновер будут развивать межгородские отношения и совместные проекты.
Об этом сообщила депутатка Николаевского горсовета Татьяна Домбровская.
— Представители Германии поддержали наши предложения по установлению партнерских отношений с городом Николаевом для дальнейшего развития и привлечения инвестиций! Теперь осталось решить отдельные формальности. Верю, что война скоро закончится нашей победой и Николаев, благодаря нашим друзьям из Германии, отстроится и станет еще лучшим, цветущим и развитым европейским городом, — говорится в сообщении.
Напомним, городок на юге Польши готов стать партнером Николаева после войны.
После окончания войны Николаев и немецкий город Ганновер будут развивать межгородские отношения и совместные проекты.
Об этом сообщила депутатка Николаевского горсовета Татьяна Домбровская.
— Представители Германии поддержали наши предложения по установлению партнерских отношений с городом Николаевом для дальнейшего развития и привлечения инвестиций! Теперь осталось решить отдельные формальности. Верю, что война скоро закончится нашей победой и Николаев, благодаря нашим друзьям из Германии, отстроится и станет еще лучшим, цветущим и развитым европейским городом, — говорится в сообщении.
Напомним, городок на юге Польши готов стать партнером Николаева после войны.