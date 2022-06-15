После окончания войны Николаев и немецкий город Ганновер будут развивать межгородские отношения и совместные проекты.

Об этом сообщила депутатка Николаевского горсовета Татьяна Домбровская.

— Представители Германии поддержали наши предложения по установлению партнерских отношений с городом Николаевом для дальнейшего развития и привлечения инвестиций! Теперь осталось решить отдельные формальности. Верю, что война скоро закончится нашей победой и Николаев, благодаря нашим друзьям из Германии, отстроится и станет еще лучшим, цветущим и развитым европейским городом, — говорится в сообщении.