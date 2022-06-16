Украинский президент Владимир Зеленский принял приглашения на саммит G-7 в Баварии и саммит НАТО в Мадриде. Основные встречи запланированы на конец июня.

Об этом он написал в своем Twitter.

Группа семи ведущих промышленно развитых стран (G7) соберется в Баварии в замке Эльмау в конце июня, после чего сразу же в Мадриде состоится встреча НАТО.

Канцлер Олаф Шольц пригласил украинского лидера на встречу семи ведущих промышленно развитых стран Запада. Приглашение на саммит НАТО поступило от генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Зеленский не сказал, покинет ли он Киев и как подключиться к другим конференциям по видеосвязи.

Германия председательствует в группе G-7 в этом году и принимает у себя саммит глав государств и правительств с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Помимо США и Германии, в G7 входят также Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада, ЕС также представлен на всех встречах.

На саммите западного военного альянса, который начинается 28 июня в испанской столице, главы государств и правительств 30 стран НАТО хотят решить, как альянс будет реагировать на угрозы, исходящие от России в среднесрочной и длительный срок. Конкретно речь идет, например, об усилении восточного фланга дополнительными войсками НАТО.

Между тем, Зеленский также поблагодарил Соединенные Штаты за неизменную военную помощь Украине и новый пакет подмоги на миллиард долларов.

Напомним, Белый дом в среду объявил о новой военной помощи Украине на сумму около 1 миллиарда долларов, которая будет включать в себя противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты, новые гаубицы и боеприпасы к РСЗО.