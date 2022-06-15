Белый дом в среду объявит о новой военной помощи Украине на сумму около 1 миллиарда долларов, которая будет включать в себя противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц.

Об этом агентству Reuters стало известно от своих источников, пишет Европейская правда.

Пакет помощи можно разделить на две категории: передача избыточных средств из запасов США и другого оружия, финансируемого Инициативой содействия безопасности Украины – отдельная программа, утвержденная Конгрессом.

США планируют передать больше ракет для систем залпового огня (РСЗО), которые были отправлены в Украину, а также артиллерийские снаряды для гаубиц М777 и запасные части.

Также ожидается, что США передадут противокорабельные ракетные установки Harpoon наземного базирования, о чем сообщало агентство Bloomberg, а также защищенные радиостанции и средства ночного видения.

В среду в Брюсселе встречаются министры обороны стран НАТО для обсуждения возможных дополнительных поставок оружия Украине.

Ранее сообщалось, что США направят в Украину дополнительные реактивные системы залпового огня, потому что украинские официальные лица заявляют, что это необходимо для отражения наступления ВС РФ в восточной части Украины.