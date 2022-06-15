США направят в Украину дополнительные реактивные системы залпового огня, потому что украинские официальные лица заявляют, что это необходимо для отражения наступления ВС РФ в восточной части Украины.

Об этом заявил замминистра обороны по политическим вопросам США Колин Каль, передает издание The Washington Post.

— Мы собираемся предоставить украинцам то, что им нужно для преследования целей на территории Украины. Отправленное оружие — это только первоначальный транш, — сказал он.

Напомним, что в скором времени украинская армия сможет применять на фронте высомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS). Обучение подходит к завершению.