Офис президента в лице Михаила Подоляка прокомментировал поставки немецкой техники, которая до сих пор не дошла до Украины. Ни одной единицы.

На эту тему он прокомментировал Der Spiegel.

Президентский советник подчеркнул, что у Украины нет варианта каким-либо образом проиграть в этой войне, так как Россия это прямая угроза геноцида нации, но Берлин только по-прежнему обещает передать современную технику.

— Обещаниями не воюешь. На поле боя они не помогают. Мы обращаемся к нашим партнерам с простой философией: мира, каким он был до войны, больше никогда не будет. Она будет другой. И мы не можем позволить себе проиграть войну и пойти на территориальные уступки. Если Россия не проиграет, она будет постоянно нависать над Европой угрозой, шантажируя ее. Я не думаю, что граждане Германии хотят жить в мире, где за тысячу километров находится страна, которая в любой момент может начать общеевропейскую войну, — акцентировал Михаил Подоляк.

Затем добавив, что Украина не хочет просто оружия, а хочет им выкинуть оккупанта из своей страны, восстановив справедливость.

— Для нас принципиально важно, чтобы такая ведущая европейская держава, как Германия, принципиально решила для себя: Да, Украине нужно помочь оружием. И тогда другие страны с Германией могут выработать конкретный пакет тяжелых вооружений, которые нам нужны, — отметил он.

Напомним, избранный мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отклонил любые предложения пойти на территориальные уступки Кремлю.